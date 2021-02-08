В мире зафиксирован минимальный прирост случаев COVID-19 с октября

https://static.news.ru/photo/a22af562-69e8-11eb-9cd7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 8 февраля, суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекции в мире составил 345 735 человек. Это минимальный показатель, начиная с октября 2020 года.

Согласно информации статистического ресурса Worldometer, в общей сложности в мире зафиксировано 106 713 839 случаев заражения COVID-19. Пик заболеваемости пришёлся на начало января, когда суточный прирост пациентов с коронавирусом во всех странах достиг в совокупности почти 850 тысяч человек.

Вместе с тем, 12 октября прошло года за сутки был выявлен 279 791 случай, после начался заметный рост заболеваемости. Сегодняшний показатель — минимальный с того момента.

Лидером в мире по числу случаев коронавируса с начала пандемии остаются США — там было выявлено 27 611 403 заболевших. Болезнь унесла жизни 474 933 американцев.

Что касается России, она также остаётся в числе стран с высокой заболеваемостью, при этом цифры не сравнимы с тем, что происходит в США. За последние сутки в РФ выявлено 15 916 новых случаев заражения коронавирусом, что также стало минимумом с октября, тогда как в Штатах суточный прирост составил 89 691 человек. Кроме того, в общей сложности в РФ зафиксировано 3 983 197 фактов инфицирования, умерли 77 068 пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, в США заявили о нехватке препаратов от коронавируса для масштабной вакцинации населения. До сих пор вакцину могут получить лишь ограниченные категории граждан.