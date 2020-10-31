В мире за сутки выявлено почти 536 тысяч новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/574c5644-1baf-11eb-b0fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие сутки в мире зафиксировано 535 928 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым рекордом. Накануне было зарегистрировано 505 756 случаев.

За последние 24 часа от коронавируса умерли 7246 человек. За всё время пандемии число заболевших достигло более 45,4 млн человек, скончались более 1,1 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В Великобритании число новых случаев заражения превысило 21,9 тысячи человек, умерли 326 заболевших. Общее число инфицированных в стране достигло более чем 1 млн человек.

Рекордный прирост числа суточных заболевших также был зафиксирован в США — 99,3 тысячи человек. Днём ранее вирус был диагностирован у 88 521 человек. Всего в стране инфекцию подхватили 9 048 247.

Европейские страны вновь начали вводить ограничения из-за пандемии. Так, в Австрии с 3 ноября начнёт действовать карантин, жители не смогут покидать дома с 20:00 до 06:00, не будут работать отели, предприятия общественного питания, а также все магазины, кроме продуктовых и имеющих службу доставки. В Германии власти вводят «ограниченный карантин». Прекратят работу театры, кинотеатры, концертные залы, оперы, фитнес-залы, публичные дома, бассейны, парки развлечений, бары, рестораны, салоны красоты и тату-салоны. Также ограничения будут действовать в Бельгии.

Как писал NEWS.ru, британский премьер Борис Джонсон собирается ввести четырёхнедельную самоизоляцию. Она начнёт действовать со следующей недели.