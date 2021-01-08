В мире за сутки выявили почти 800 тысяч случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/4f5bac40-52b5-11eb-b9f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Global Look Press

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за последние сутки увеличилось более чем на 799 тысяч. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 87,58 млн.

Согласно статистике, опубликованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), число летальных случаев увеличилось более чем на 15,4 тысячи, превысив 1,9 млн.

Больше половины сообщений об инфицировании поступило в ВОЗ за минувшие 24 часа из стран Северной и Южной Америки (441 723), на втором месте Европа (273 942), на третьем Африка (30 961). В организации подчёркивают, что при формировании статистических данных учитывается только официальная информация, предоставляемая государствами.

Наибольшее количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 выявлено в США (21 447 670). На втором месте Индия (10 413 417), на третьем Бразилия (7 961 673). Далее следуют Россия (3 379 103), Великобритания (2 957 476) и Франция (2 701 658).

Как сообщал NEWS.ru, в канадской провинции Альберта выявили первый случай заражения в стране обнаруженным в ЮАР штаммом коронавируса. Инфекция была выявлена у человека, недавно вернувшегося из заграничной поездки. В настоящее время он находится на карантине.