В мире за сутки подтвердились более 434 тыс. случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/656ead34-4860-11eb-873c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент в мире подтверждено более 79,23 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболевших стало больше на 443 тыс. человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшие 24 часа коронавирус унёс жизни ещё 443 тыс. С начала пандемии число жертв опасного заболевания превысило 1,75 млн.

К 16:22 мск 27 декабря в ВОЗ поступили данные о 79 232 555 заболевших и 1 754 493 умерших. Число заразившихся возросло на 434 779, умерших — на 7393.

Согласно статистики ВОЗ, которая учитывает только подтверждённые данные о случаях заражения и смерти, более 47% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (208 518), на втором месте — регион Европы (152 625), на третьем — Юго-Восточная Азия (29 062).

США продолжают лидировать по числу заболевших — 18 648 989. Далее следуют Индия (10 187 850), Бразилия (7 448 560), Россия (3 050 248), Франция (2 507 532), Великобритания (2 256 009), Италия (2 038 759), Испания (1 854 951), Германия (1 640 858), Колумбия (1 574 707), Аргентина (1 574 554) и Мексика (1 372 243).

За прошедшие сутки в России COVID-19 официально подтвердили у 28 284 жителей страны. За всё время пандемии коронавирусом в РФ заразились 3 050 248 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса и данных федеральных и местных властей, СМИ и прочих открытых источников, в Штатах за сутки число заболевших увеличилось более чем на 226 тысяч, умерли 1663 человека, сообщал NEWS.ru.