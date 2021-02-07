За последние сутки в мире заразились COVID-19 более 432 тысяч человек

За последние 24 часа в мире выявили 432 тысячи заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заболевших с начала пандемии превысило 105,39 миллиона, жертвами вируса стали 2,3 миллиона. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Лидируют по количеству заболевших Соединённые Штаты — 26 547 977 новых случаев заболевания, на втором месте — Индия (10 826 363), на третьем — Бразилия (9 447 165). В России зафиксировано более двух миллионов случаев заболевания.
По данным на утро 7 февраля, в России за последние 24 часа от коронавируса скончались 432 человека, с начала пандемии — 76 661. Наибольшее количество летальных исходов от коронавирусной инфекции за последние 24 часа зафиксировано в Москве (64), Санкт-Петербурге (39) и Московской области (33).
Как сообщал NEWS.ru, пандемия коронавирусной инфекции может сократиться до минимума к апрелю-маю. Такого мнения придерживается вирусолог Георгий Викулов. Он подчеркнул, что в городах-миллионниках замедлилось распространение инфекции. Ситуация в лучшую сторону может измениться уже в марте.