За последние сутки в мире заразились COVID-19 более 432 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/39a27c2a-697c-11eb-a2f6-96000091f725_660.jpg Фото: Ulrich Stamm via www.imago-image.de/Global Look Press

За последние 24 часа в мире выявили 432 тысячи заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заболевших с начала пандемии превысило 105,39 миллиона, жертвами вируса стали 2,3 миллиона. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Лидируют по количеству заболевших Соединённые Штаты — 26 547 977 новых случаев заболевания, на втором месте — Индия (10 826 363), на третьем — Бразилия (9 447 165). В России зафиксировано более двух миллионов случаев заболевания.

По данным на утро 7 февраля, в России за последние 24 часа от коронавируса скончались 432 человека, с начала пандемии — 76 661. Наибольшее количество летальных исходов от коронавирусной инфекции за последние 24 часа зафиксировано в Москве (64), Санкт-Петербурге (39) и Московской области (33).

Как сообщал NEWS.ru, пандемия коронавирусной инфекции может сократиться до минимума к апрелю-маю. Такого мнения придерживается вирусолог Георгий Викулов. Он подчеркнул, что в городах-миллионниках замедлилось распространение инфекции. Ситуация в лучшую сторону может измениться уже в марте.