В мире выявили более 562 тыс случаев заражения COVID за сутки

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

За последние сутки число новых подтверждённых случаев заражения COVID-19 в мире превысило 100,45 млн. Это на 562 тысячи больше, чем за предыдущие 24 часа. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным на вечер 28 января, известно о 100 455 529 случаях заражения коронавирусом и 2 166 440 случаях смерти от заболевания. Заразившихся стало больше на 562 001 человека, а умерших — на 16 061.

При этом порядка 48% случаев заражения приходится на Северную и Южную Америку. За ними следует Европа, замыкают тройку страны Юго-Восточной Азии.

Рекордсменом по количеству инфицированных остаётся США — 25 198 841. Второе место удерживает Индия — 10 071 193, третьей идёт Бразилия — 8 933 356. Россия на четвёртом с 3 793 810 случаями заражения новым коронавирусом.

Также в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных входят Великобритания, Франция, Испания, Италия, Турция и Германия.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте, писал NEWS.ru.