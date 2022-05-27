В мире выявили 650 случаев гепатита неизвестного происхождения ВОЗ: в мире выявлено 650 предполагаемых случаев гепатита неизвестного происхождения

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила сообщения о 650 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленных у детей по всему миру. Заболевание было обнаружено в 33 странах. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Поступили сообщения о 650 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленного у детей в 33 странах, в пяти регионах ВОЗ, с 5 апреля по 26 мая 2022 года, — говорится в тексте сообщения.

Также уточняется, что по 99 случаям заболевания медики пока не сделали окончательных выводов. В организации полагают, что подлинное число заболевших может быть недооценено, в том числе в связи «ограниченными возможностями для наблюдения на месте». При этом риск распространения болезни на глобальном уровне ВОЗ оценивает как «умеренный».

В Европейском регионе выявлено 374 случая гепатита неизвестного происхождения в 22 странах. Из низ 222 случая заболевания обнаружены в Великобритании. В Америке из 240 зарегистрированных случаев 216 приходятся на США.

Во всём мире трансплантация печени потребовалась 38 заболевшим. Зарегитрировано девять случаев смертей. При этом источник и способ передачи возбудителя болезни пока не определён, в связи с чем вероятность дальнейшего её распространения не может быть оценена.

26 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об изучении случаев острого гепатита неизвестного происхождения. К 10 мая были зарегистрированы 348 случаев в странах Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания), а также в других странах мира (Канада, Израиль, Япония, США).

В настоящее время точную причину вспышки не может определить ни один специалист. Некоторые учёные связывают это с пандемией коронавируса, его мутациями и ослаблением организма людей.