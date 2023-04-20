В мире установлен рекорд по аресту журналистов в 2022 году WSJ: за 2022 год под арестом в мире оказались 363 журналиста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За 2022 год под арестом в мире оказались 363 журналиста, сообщает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что это рекордное количество за все время подсчетов Комитета защиты журналистов (CPJ).

Общее число заключенных под стражу сотрудников СМИ с 2015 года к 2022-му увеличилось почти вдвое. Нынешняя цифра стала рекордом за три десятилетия — все время наблюдений CPJ. Больше всего журналистов в 2022 году, по данным CPJ, арестовали в Иране (62), Китае (43), Мьянме (42) и Турции (40).

В России, по подсчетам CPJ, в 2022 году под арест попали 19 журналистов, в Белоруссии — 26. Президент комитета заявила, что ситуация со свободой прессы «повсюду стала хуже», а генсекретарь «Репортеров без границ» считает, что Россия и Китай хотят создать «новый мировой медиапорядок».

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гeршковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В тот же день Лефортовский суд Москвы отправил Гершкoвича на два месяца в СИЗО.