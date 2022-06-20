В мире снова зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 ТАСС: заболеваемость COVID-19 в мире выросла впервые с конца мая

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю превысило 3,4 млн. Это превышает показатели предыдущей недели на 300 тысяч. Рост заболеваемости зафиксирован впервые с конца мая, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает вспышки заболеваемости в Мексике и Колумбии, где показатели за неделю выросли в полтора раза. Резко вверх пошла кривая заражаемости и в Европе. Так, во Франции число новых заразившихся снова оказалось выше 50 тысяч в сутки, что в последний раз фиксировали в конце апреля. В Италии заболеваемость выросла сразу вдвое, в Германии (свыше 80 тысяч инфицированных в день) — почти на четверть.

При этом подсчеты агентства показывают, что снижается смертность. За неделю в мире из-за коронавируса умерли 8,7 тысячи человек, что на 900 человек меньше показателя прошлой недели. Кроме того, это новый минимум с весны 2020 года.

Ранее стало известно, что учёные причиной роста заболеваемости в мире считают мутацию «омикрон»-штамма. Они предупреждают о новых штаммах, которые могут мгновенно заражать людей. У учёных есть предположение, что вирус успел привыкнуть к уже существующим вакцинам, нужно разрабатывать новую.