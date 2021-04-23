В мире сделали почти 1 млрд прививок от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3549dc36-a432-11eb-8d3c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На данный момент в мире сделали почти 1 млрд прививок от коронавирусной инфекции. Указанный порог человечество должно перешагнуть в ближайшие выходные. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает американское агентство Bloomberg.

По сведениям на четверг, 22 число, в мире было сделано 966 млн прививок. К сегодняшнему дню темпы вакцинации в масштабах планеты составляют 16 млн прививок в день. Соответственно, отметка в миллиард за выходные будет преодолена.

Стоит уточнить, что в США уровень вакцинации определяется числом использованных доз вакцины или количеством сделанных прививок. Полностью вакцинированные граждане в эту статистику не входят. Поэтому сделавших два укола людей значительно меньше, чем миллиард. Большая часть получили только первую дозу. Их число не уточняется.

Кроме того, в агентстве сообщили о расчётах дальнейших темпов вакцинации, скорость которой растёт. В качестве промежуточного показателя приводится цифра в 16 млн в день. Чтобы вакцинировать 75% населения планеты, необходимо сделать 10 млрд прививок. Для достижения этого результата, даже при показателях роста общего уровня, потребуется 21 месяц. После этого задача усложнится, ведь наступит время работы с убеждёнными скептиками. Тогда темпы вакцинации будут снижаться.

Мировое сотрудничество может послужить в качестве важного фактора в ускорении процесса. Хотя 96% населения планеты проживают в странах, где идёт кампания по вакцинации, её темпы серьёзно разнятся в отдельных государствах. Другим важным элементом, способствующим ускорению вакцинации, будет распространение препаратов, одной прививки которыми достаточно для формирования иммунитета, отмечают специалисты.

На сегодняшний день с момента начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 143 млн человек, свыше 3 млн скончались.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что рост числа заболевших коронавирусом вырастет в связи с переменчивой погодой. Сейчас погода меняется, что уже само по себе вызовет рост простудных заболеваний.