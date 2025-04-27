В мире появилась новая страна — лидер по мощности АЭС Китай впервые вышел на первое место в мире по установленной мощности АЭС

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общий вид атомной электростанции № 1 Шаньдун Хайян в Яньтае, провинция Шаньдун, Китай

КНР впервые заняла первое место в мире по совокупной мощности АЭС — 113 млн кВт, сообщила Китайская ассоциация атомной энергетики (CNEA). По ее данным, в стране насчитывается 102 действующих и строящихся атомных энергоблока.

По словам первого заместителя председателя правления CNEA Цао Шудуна, в прошлом году китайские власти одобрили строительство 11 атомных энергоблоков. В 2024-м суммарная выработка АЭС страны достигла 444,7 млрд кВт/ч — это почти 5% всей вырабатываемой электроэнергии в мире. Как пояснил Шудун, благодаря атомной энергетике Китай снижает выбросы углекислого газа на 334 млн тонн в год.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская государственная корпорация «Росатом» готова включиться в процесс строительства вьетнамской АЭС «Ниньтхуан-1». Заявление прозвучало в контексте недавнего решения Ханоя развивать национальную атомную энергетику.

Тем временем в марте ученые Росатома приступили к испытаниям ядерного топлива для создания реакторов АЭС будущего. В пресс-службе научного дивизиона госкорпорации пояснили, что принцип создания на стендах детальных моделей похож на работу с детским конструктором Lego. Специалисты будут собирать большие композиции из небольших элементов.