Число жертв COVID-19 в мире превысило пять миллионов

Общее число жертв пандемии COVID-19 в мире на 1 ноября составило 5 000 425 человек, больше всего умерших зарегистрировано в США. Об этом сообщается на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, всего в мире более 246 млн человек на данный момент заражены коронавирусом. На первом месте по числу заболевших и умерших от осложнений инфекции остаются США. От последствий коронавируса в стране скончались более 745 тысяч граждан, сообщается на сайте организации.

В России, по официальным данным, за время пандемии скончались 239 693 человека. За последние сутки в стране выявлено 40 402 новых случая коронавируса во всех 85 регионах. Зафиксировано 1155 летальных исходов.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что потери от пандемии коронавируса превосходят потери от Первой мировой войны.

По словам Путина, пaндемия подстегнула негативные тенденции, которые давно наметились, но сейчас oни усугубляются. Кроме того, коронавирус напомнил, насколько хрупко мировое сообщество.