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В мире наступил новый год Тигра
Мир

В мире наступил новый год Тигра

10:41, 02 января 2022
Фото: CHAMILA KARUNARATHNE/ТАСС
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Новый 2022 год встретили во всём мире с надеждой на прекращение пандемии и возврат к нормальной жизни с театрами, кино и ночными клубами без масок и постоянной угрозы оказаться на ИВЛ. NEWS.ru решил напомнить, как год Тигра встречали в крупнейших городах мира.

Празднование Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Jeenah Moon/ТАСС

Празднование Нового года в Цюрихе

MICHAEL BUHOLZER/ТАСС

Празднование Нового года в Ахмедабаде

Ajit Solanki/ТАСС

Празднование Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке

AP/TASS

Празднование Нового года в Париже

IAN LANGSDON/ТАСС

Празднование Нового года в Рио-де-Жанейро

Bruna Prado/ТАСС

Празднование Нового года в Берлине

Markus Schreiber/ТАСС

Празднование Нового года в Москве

MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Празднование Нового года в Лондоне

VICKIE FLORES/ТАСС

Празднование Нового года в Варшаве

Leszek Szymanski/ТАСС

Празднование Нового года в Ялте

AP/TASS

Празднование Нового года в Мадриде

Manu Fernandez/ТАСС

Празднование Нового года в Бухаресте

Andreea Alexandru/ТАСС

Празднование Нового года в Цюрихе

MICHAEL BUHOLZER/ТАСС

Празднование Нового года в Каире

Amr Nabil/ТАСС

Празднование Нового года в Лондоне

VICKIE FLORES/ТАСС

Празднование Нового года в Нью-Йорке

SARAH YENESEL/ТАСС

Празднование Нового года в Киеве

Efrem Lukatsky/ТАСС

Празднование Нового года в Коломбо

CHAMILA KARUNARATHNE/ТАСС

Празднование Нового года в Анкаре

Zuma\TASS

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