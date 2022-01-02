В мире наступил новый год Тигра

Новый 2022 год встретили во всём мире с надеждой на прекращение пандемии и возврат к нормальной жизни с театрами, кино и ночными клубами без масок и постоянной угрозы оказаться на ИВЛ. NEWS.ru решил напомнить, как год Тигра встречали в крупнейших городах мира.
Празднование Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Jeenah Moon/ТАСС
Празднование Нового года в Цюрихе
MICHAEL BUHOLZER/ТАСС
Празднование Нового года в Ахмедабаде
Ajit Solanki/ТАСС
Празднование Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке
AP/TASS
Празднование Нового года в Париже
IAN LANGSDON/ТАСС
Празднование Нового года в Рио-де-Жанейро
Bruna Prado/ТАСС
Празднование Нового года в Берлине
Markus Schreiber/ТАСС
Празднование Нового года в Москве
MAXIM SHIPENKOV/ТАСС
Празднование Нового года в Лондоне
VICKIE FLORES/ТАСС
Празднование Нового года в Варшаве
Leszek Szymanski/ТАСС
Празднование Нового года в Ялте
AP/TASS
Празднование Нового года в Мадриде
Manu Fernandez/ТАСС
Празднование Нового года в Бухаресте
Andreea Alexandru/ТАСС
Празднование Нового года в Цюрихе
MICHAEL BUHOLZER/ТАСС
Празднование Нового года в Каире
Amr Nabil/ТАСС
Празднование Нового года в Лондоне
VICKIE FLORES/ТАСС
Празднование Нового года в Нью-Йорке
SARAH YENESEL/ТАСС
Празднование Нового года в Киеве
Efrem Lukatsky/ТАСС
Празднование Нового года в Коломбо
CHAMILA KARUNARATHNE/ТАСС
Празднование Нового года в Анкаре
Zuma\TASS