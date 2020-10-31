В мире коронавирусом заразились более 46 миллионов человек

https://static.news.ru/photo/f2e485f4-1c09-11eb-8e50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Число людей в мире, которые заразились коронавирусной инфекцией нового типа, превысило 46 млн. Об этом свидетельствуют данные, распространённые 1 ноября специалистами Университета Джонса Хопкинса, суммирующего сведения из открытых источников, СМИ, а также от властей муниципального и федерального уровня.

Отмечается, что всего в мире коронавирусом заразились 46 015 562 человека. Жертвами пандемии стали 1 194 906 пациентов. С болезнью смогли справиться более 30,7 млн человек.

Больше всего человек заразились COVID-19 в США — 9 402 590. На втором месте идёт Индия с 8 184 082 выявленными случаями. На третьей позиции расположилась Бразилия. Там, по последней информации, заразились 5 535 605 человек.

Пятёрку «лидеров» замыкают Россия (1 618 116 случаев заражения) и Франция (1 367 625 случаев).

Как писал 31 октября NEWS.ru, за прошедшие сутки в мире зафиксировано 535 928 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым рекордом. Накануне было зарегистрировано 505 756 случаев.