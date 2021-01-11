В мире более 660 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 89 млн, увеличившись за сутки более чем на 660 тыс. Число смертей из-за последствий коронавируса возросло более чем на 11 тыс., превысив 1,93 млн.
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За сутки чаще всего случаи заражения смертоносной инфекцией фиксировались в Северной и Южной Америке (380 886), а также в Европе (189 271). К настоящему времени больше всего заражений зарегистрировано в США — 22 009 275.
Ранее NEWS.ru сообщал, что судьи Высшего апелляционного суда в Перу вынесли резолюцию, согласно которой пандемия коронавируса была «создана преступными элитами, доминирующими в мире». В качестве элит судьи Чинчи и Писко назвали Билла Гейтса, Джорджа Сороса и Рокфеллеров. Заключение суда было вынесено в постановлении о продлении срока предварительного содержания под стражей человеку, обвиняемому в изнасиловании.