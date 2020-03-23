Соблюдение социальной дисциплины незаменимо в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Это помогает сдерживать распространение инфекции в странах Азии, заявил заместитель постоянного секретаря Министерства здравоохранения Таиланда Юттхакит Сирилак.
Одной из важнейших мер, в которой люди способны к самоорганизации, он назвал соблюдение необходимой дистанции между ними, а также соблюдение гигиены.
Мы ежедневно напоминаем о частом мытье рук с мылом не менее 10 секунд, о ношении масок при выходе на улицу, о том, что во время эпидемии нужно свести к минимуму своё передвижение и общение с другими людьми, о соблюдении дистанции от одного до двух метров, но все это бесполезно, если нет дисциплины в исполнении этих рекомендаций, — цитирует Сирилака РИА Новости.
Представитель Минздрава отметил, что социальная дисциплина позволяет системе здравоохранения Таиланда работать без перегрузок, в отличие от Италии, где врачи уже не справляются с потоком инфицированных пациентов, что влечёт за собой высокую смертность.
При этом зампостсекретаря подчеркнул, что общественная дисциплина традиционна для многих стран Азии.
Посмотрите, что происходит в Китае, где распространение эпидемии сильно замедлилось, посмотрите на Японию, Южную Корею. Мы надеемся, что и в Таиланде будет так, — сказал Сирилак.
Ранее NEWS.ru писал, что причиной высокой смертности инфицированных коронавирусом в Италии стало не только большое число пожилого населения, но и специфика тестирования на инфекцию. Об этом рассказал помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.