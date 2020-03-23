https://static.news.ru/photo/a6b69fe2-6ce0-11ea-9db2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuttachai Kongprasert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соблюдение социальной дисциплины незаменимо в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Это помогает сдерживать распространение инфекции в странах Азии, заявил заместитель постоянного секретаря Министерства здравоохранения Таиланда Юттхакит Сирилак.

Одной из важнейших мер, в которой люди способны к самоорганизации, он назвал соблюдение необходимой дистанции между ними, а также соблюдение гигиены.

Мы ежедневно напоминаем о частом мытье рук с мылом не менее 10 секунд, о ношении масок при выходе на улицу, о том, что во время эпидемии нужно свести к минимуму своё передвижение и общение с другими людьми, о соблюдении дистанции от одного до двух метров, но все это бесполезно, если нет дисциплины в исполнении этих рекомендаций, — цитирует Сирилака РИА Новости.

Представитель Минздрава отметил, что социальная дисциплина позволяет системе здравоохранения Таиланда работать без перегрузок, в отличие от Италии, где врачи уже не справляются с потоком инфицированных пациентов, что влечёт за собой высокую смертность.

При этом зампостсекретаря подчеркнул, что общественная дисциплина традиционна для многих стран Азии.

Посмотрите, что происходит в Китае, где распространение эпидемии сильно замедлилось, посмотрите на Японию, Южную Корею. Мы надеемся, что и в Таиланде будет так, — сказал Сирилак.

Ранее NEWS.ru писал, что причиной высокой смертности инфицированных коронавирусом в Италии стало не только большое число пожилого населения, но и специфика тестирования на инфекцию. Об этом рассказал помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.