В Минздраве Грузии заявили о скором получении вакцины Pfizer

https://static.news.ru/photo/2f3049ee-54f4-11eb-b6d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa

Грузия уже в ближайшее время получит вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer.

Мы активно сотрудничаем с платформой COVAX, и у нас есть определённый прогресс в направлении того, чтобы в ближайшем будущем в Грузии для населения стала доступна вакцина Pfizer, — отметила глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе, слова которой приводит «Sputnik Грузия».

Как стало известно, власти Грузии заказали вакцину для 20% населения страны. Ею смогут воспользоваться 700 тысяч человек.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.