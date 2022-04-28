В Минюсте ДНР сообщили об аресте более ста военнопленных Украины

Фото Валерий Мельников/РИА Новости

Более 100 военных Украины, попавших в плен, были арестованы на территории Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил минюст республики Юрий Сироватко. В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что бойцов ВСУ уже доставили в СИЗО, где они будут ожидать дальнейшего судебного вердикта.

Сейчас у нас после проработки следователей всплывают факты о причастности к преступлениям, и уже есть больше 100 человек, которые следствием арестованы, они уже доставлены в СИЗО. Они будут ждать своей участи и решения суда, — заявил он.

Сироватко уточнил, что на текущий момент представители профильных ведомств проверяют задержанных солдат на предмет причастности к преступлениям против мирных жителей ДНР. Он уточнил, что в течение восьми лет конфликта была собрана доказательная база документов, подтверждающих военные преступления ВСУ.

Ранее жительница Донецкой республики отметила, что несмотря на непрекращающиеся обстрелы пригородов ДНР, жители города по-прежнему продолжают жить обычной жизнью. Она отметила, что многие горожане привыкли к ракетным ударам и прячутся в убежищах только в случае серьёзных обстрелов.