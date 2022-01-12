В Минске задержан экс-глава администрации Ставрополя, осуждённый в России

В аэропорту Минска задержан экс-глава администрации Ставрополя, приговорённый в России в 2014 году к девяти годам колонии за взяточничество. Как сообщает РИА Новости, белорусские пограничники завили, что при посадке на самолёт мужчина предъявил паспорт с признаками подделки.

В Национальном аэропорту «Минск» 10 января при оформлении рейса Минск - Стамбул задержан мужчина. Во время прохождения пограничного контроля он предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, у задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России. Однако выезд за пределы страны ему ограничен законом.

После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом, — рассказали представители погранслужбы республики.

В отношении задeржанного возбуждено уголовное дело. Он передан сотрудникам Cледственного комитета республики.

Ранее стало известно, что Следственный комитет по Самарской области начал проверку по факту побега осуждённого Радика Гайфутдинова из исправительной колонии № 6 строгого режима. Он был приговорён к лишению свободы на 5 лет и 10 месяцев. Виновным в произошедшем грозит уголовная ответственность по статье 293 УК РФ (халатность).