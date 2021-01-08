В Минске внедорожник на скорости слетел в подземный переход

https://static.news.ru/photo/30690ef2-51d6-11eb-9a73-fa163e074e61_660.jpg Фото: ИНЦИДЕНТ БЕЛАРУСЬ/vk.com

В Минске 8 внедорожник Infinitiс летел в подземный переход на скорости. Пострадавших нет.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Куйбышева и Веры Хоружей. Очевидцы сообщают, что в ДТП попал 42-летний водитель иномарки, передаёт TUT.BY

Отмечается, что при повороте налево он не справился с управлением. В итоге водитель въехал в подземный пешеходный переход. Водитель серьёзно не пострадал. После осмотра медиков его отпустили. Пострадавших в результате происшествия нет.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге рядом с Троицким собором произошло необычное ДТП. На перекрёстке столкнулись карета и легковой автомобиль Kia. Карета налетела на стоящую на светофоре иномарку. 43-летний наездник, гражданин Финляндии, перед аварией отвлёкся. Он пытался избежать столкновения и уйти на тротуар. Теперь ему придётся отвечать по закону за нанесённые автомобилю повреждения.

В результате аварии никто не пострадал. У кареты вырвалась передняя подвеска, из-за чего вся кабина завалилась вперёд. У Kia оказался помят задний бампер справа. Очевидцы назвали аварию «чисто петербургским ДТП».