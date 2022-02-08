В Минске рассказали об ответе на усиление активности НАТО у границ страны

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В случае усиления военной активности НАТО у белорусских границ, в вооружённых силах республики спланировано наращивание мер стратегического сдерживания, заявил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщает Sputnik Беларусь. Ранее президент республики Александр Лукашенко допустил возможность размещения ядерного вооружения в Белоруссии.

При усилении военной активности НАТО вблизи наших границ в вооружённых силах спланировано наращивание мер стратегического сдерживания, — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём желании вернуть ядерное оружие в республику, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше. По его словам, вся инфраструктура стоит на месте.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия готова рассмотреть варианты размещения ядерного оружия в Белоруссии в том случае, если НАТО решит отказаться от обсуждения гарантий общей безопасности.

В Госдепартаменте США считают, что Россия может начать своё вторжение на Украину через Белоруссию в феврале, прикрываясь совместными военными учениями. При этом предстоящий референдум по изменению белорусской конституции может привести к размещению ядерного оружия России на территории республики.