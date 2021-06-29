Международная организация гражданской авиации (ICAO) представит доклад по инциденту с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске 13 сентября. Об этом заявил директор Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский. Его слова приводит БелТА.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета ICAO. Сикорский отметил, что если бы ICAO опубликовала расшифровку информации с бортовых носителей самолёта Ryanair, то отпали бы все ложные сведения о неправомерности действий Белоруссии.

Мы тесно взаимодействуем с группой ICAO по расследованию с целью установления объективных обстоятельств произошедшего, — подчеркнул Сикорский.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца. Европейские политики осудили действия властей Белоруссии и рекомендовали авиаперевозчикам не летать над республикой. Позднее Евросоюз официально запретил любым белорусским самолётам использовать своё воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что крупнейшая российская авиакомпания, перевозящая грузы, — частная «Волга-Днепр» — прекратила полёты над Белоруссией. Теперь самолёты летают через страны Прибалтики.