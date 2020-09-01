В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ

https://static.news.ru/photo/a008e85a-ec59-11ea-a254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции на Проспекте Независимости рядом со зданием КГБ.

Как передает корреспондент РИА Новости, с утра 1 сентября студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Правоохранительные органы не препятствовали их шествию по улицам Минска, однако пристально следили за обеспечением порядка.

После того как студенты свернули на улицу Володарского, милиция начала задержания. В частности, были задержаны двое протестующих, которые перебегали дорогу, увидев ОМОН. При этом один милиционер упал. Отмечается, что омоновцы уже перекрывают дорогу на площадь Независимости, где находятся основные правительственные здания.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Александра Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Как писал NEWS.ru, силовики задержали представителей нескольких СМИ, которые освещали очередную несанкционированную акцию протеста в Минске. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).