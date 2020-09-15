В Минске ответили на заявление ЕС о нелегитимности Лукашенко

https://static.news.ru/photo/d6b3d148-f786-11ea-9ec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Выборы президента Белоруссии прошли действительно не идеально, но большинство населения страны определило их победителя — Александра Лукашенко. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов, — цитирует РИА Новости Макея.

По его словам, в Минске так и понимают демократию: принять мнение большинства, а не использовать все имеющиеся средства и технологии, чтобы «переделать их под себя». Он также задался риторическим вопросом, к чему приведёт ситуация, когда каждое иностранное государство начнёт прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что парламент Белоруссии назвал резолюцию сейма Литвы о признании Светланы Тихановской белорусским лидером бесцеремонной попыткой вмешательства во внутренние дела страны.