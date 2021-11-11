В МИД Белоруссии оценили вероятность визита Лукашенко в Крым

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что лидеры Белоруссии и России поддерживают тесный контакт друг с другом и определятся с графиком будущих мероприятий. Так он ответил на вопрос о возможной поездке главы республики Александра Лукашенко в Крым, сообщает РИА Новости.

Руководители наших государств находятся в тесном контакте. Я думаю, они определятся с возможными сроками тех или иных мероприятий, — цитирует его агентство.

Накануне Макей заявил, что позиция Минска по Крыму остаётся прежней. По его словам, полуостров является российской территорией, и он предложил «исходить из этого». В свою очередь в Киеве отметили, что признание Белоруссией Крыма российским приведёт к непоправимым последствиям.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил , что отношения между Москвой и Минском не осложняются из-за того, что Белоруссия до сих пор не признала полуостров территорией России.

Сам Лукашенко в августе 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что «воевал бы за Крым». Политик убеждён, что «там бы тысячи человек легли». Он добавил, что никогда не видел угрозы из-за воссоединения Крыма с Россией. Лукашенко заявил, что в Киеве безалаберно и бестолково отнеслись к полуострову во время событий 2014 года.