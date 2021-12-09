В Минске назвали вбросом статью NYT о посадке самолёта с Протасевичем

Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артём Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолёта Ryanair в Минске с оппозиционером Романом Протасевичем информационным вбросом. Он заявил, что решение принимал командир судна, передаёт БелТА. На борту судна был бывший главред Telegram-канала NEXTA, которого после посадки задержали.

Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая. Объясню почему. Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности, — говорится в заявлении чиновника.

Он отметил, что данный материал появился в американском издании в тот момент, когда белорусская сторона запросила у польских партнёров и комиссии ICAO данные объективного контроля — переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа.

Сикорский заявил об открытости белорусской стороны в расследовании инцидента. По его словам, ещё 24 мая были полностью опубликованы все переговоры между пилотом и диспетчером.

Ранее в статье New York Times сообщалось, что экстренная посадка рейса Ryanair в Минске с оппозиционным журналистом и бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае этого года была операцией КГБ Белоруссии. Издание ссылается на данные посадившего самолёт диспетчера «Белаэронавигации» Олега Галегова, который сейчас находится в Польше. Он рассказал, что переданное пилоту самолёта сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным. Ещё один свидетель событий в башне управления воздушным движением в Минске сообщил, что действиями руководил офицер КГБ, который получал указания по телефону.

Напомним, самолёт Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был посажен 23 мая в Минске после сообщения о минировании. Позже информация о бомбе не подтвердилась. Находящийся на его борту оппозиционер был задержан, остальные пассажиры смогли проследовать запланированным маршрутом.