В Минске назвали наращивание сил НАТО у границ «подготовкой к войне»

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что наращивание сил НАТО у границ республики является комплексом «мероприятий по подготовке к войне». По его словам, с 2014 года армия США проводит операцию «Атлантическая решимость», увеличивая воинский контингент в Европе. Его численность составляет более шести тысяч человек. Видеозапись интервью публикует YouTube-канал «ВоенТВ» Белоруссии.

Нас это всё очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я, как человек военный, понимаю, что это всё комплекс мероприятий подготовки к войне, — заявил министр.

Хренин также отметил, что с 4 до 14 возросло число самолётов, патрулирующих воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Силы НАТО с 2017-го проводят операции «Усиленное передовое присутствие». Воинский контингент размещается на территории Польши и стран Балтии.

На сегодня их численность тоже уже немаленькая — более шести тысяч военнослужащих и различное количество техники, — заявил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что Минобороны Эстонии отправит 100 военнослужащих на границу Польши и Белоруссии для содействия в разрешении миграционного кризиса. Накануне эстонский министр обороны Калле Лаанет пообещал предоставить Польше помощь.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд беженцев начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.

Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы. Она считает, что речь идёт о европейской проблеме, а ФРГ не будет решать её в одиночку.