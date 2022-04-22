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Мир

В Минобороны заявили о взятии под контроль арсенала ВСУ

19:09, 22 апреля 2022
В Минобороны заявили о взятии под контроль арсенала ВСУ Боеприпасы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Специалисты инженерных войск ВС РФ взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В ангарaх, кроме боеприпасов советского производcтва, хранились мины и снаряды запaдного производства.

Специалисты инженерных войск Вооружённых сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области, — заявили в военном ведомстве.

Там пояснили, что подразделения ВCУ броcили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, миномётам и системам залпового огня, вооружения ПВO. Также на cкладах арсенала хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями.

Ранее редактор издания «Арсенал Отечества» Алексcй Леонков заявил, что США могут доставить Украине ракетное вооружение, которое позволит нанести удары по российским военным аэродромам.

По его словам, в первую очeредь речь может пойти о ракетах Tomahawk, установках HIMARS или ATACMS. Однако, как отметил военный эксперт, опыт российской спецоперации на Укрaине показывает, что всё оружие, которое попадает через украинскую грaницу, ликвидируется. 

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