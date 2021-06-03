В Минобороны заявили о начале новой холодной войны

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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью RT заявил, что в мире начинается новая холодная война и уже идёт доктринальное определение противоборствующих сторон.

По словам замминистра, сейчас в мире возникло несколько тенденций, которые обуславливают наиболее серьёзные вызовы глобальной безопасности.

Мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на «своих» и «чужих», при том что «чужие» однозначно определяются в доктринальных документах как противник, — подчеркнул Фомин.

Замглавы военного ведомства отметил, что в настоящее время разрушается сложившаяся система международных отношений и принижается роль международных организаций. Фомин указал, что вместо правовой системы навязывается порядок, «основанный на неких правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных». При этом появляются принципиально новые виды оружия, коренным образом меняющие баланс сил, а вооружённое противостояние проникает во всё новые сферы, включая космос и киберпространство, добавил заместитель министра обороны.

Ранее лидер «Единой России» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны.