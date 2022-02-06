В Минобороны Украины заявили об отсутствии признаков «вторжения» России

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Киеве не увидели признаков подготовки России к «вторжению» со стороны общих границ. При этом в Кремле уже неоднократно отмечали, что таких планов у РФ и нет, пишет ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день 119 тысяч наземного компонента ударной силы, чтобы осуществить нападение на Украину, вторжение, не сформировали, — добавил Резник.

Резник отметил, что с военной точки зрения «ударная группа» должна иметь ряд признаков, говорящих о подготовке к вторжению. Тем не менее на российско-украинской границе они не наблюдаются. Это может говорить о присутствии военного контингента РФ недалеко от границ, однако о намерении напасть на Украину речи не идёт, считает глава Минобороны.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин называл бредовой идеей фикс Запада «нападение» России на соседние страны. По его словам, на Западе готовы выдумать повод для очередных санкций в отношении Москвы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что Россию ждут серьёзные последствия в случае обострения кризиса вокруг Украины. Он не исключил, что они могут затронуть газопровод «Северный поток — 2». Заявление главы правительства Германии прозвучало накануне его визита в США, перед встречей с президентом Джо Байденом.