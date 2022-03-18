В Минобороны Украины признали потерю ВСУ выхода к Азовскому морю
Минобороны Украины: ВСУ потеряли выход к Азовскому морю
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:15, 19 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Вооружённые силы Украины потеряли выход к Азовскому морю. Это признало Министерство обороны страны. Соответствующие данные представлены в оперативной сводке, размещённой на странице ведомства в социальной сети Facebook.
В сообщении говорится, что российская сторона достигла успеха в Донецком оперативном районе.
Временно лишили Украину выхода к Азовскому морю, — говорится в сводке Минобороны.
В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.
Наступление идёт по нескольким направлениям. Под контроль взяты территории вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС. Разблокирован Северо-Крымский канал, ведётся работа по восстановлению подачи воды в Крым.