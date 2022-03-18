В Минобороны Украины признали потерю ВСУ выхода к Азовскому морю

Вооружённые силы Украины потеряли выход к Азовскому морю. Это признало Министерство обороны страны. Соответствующие данные представлены в оперативной сводке, размещённой на странице ведомства в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что российская сторона достигла успеха в Донецком оперативном районе.

Временно лишили Украину выхода к Азовскому морю, — говорится в сводке Минобороны.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

Наступление идёт по нескольким направлениям. Под контроль взяты территории вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС. Разблокирован Северо-Крымский канал, ведётся работа по восстановлению подачи воды в Крым.