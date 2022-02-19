В Минобороны Турции указали на фейки при освещении ситуации вокруг Украины

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил после Мюнхенской конференции по безопасности, что сообщения в средствах массовой информации о военной активности на Украине нужно оценивать осторожно, передаёт газета Sabah. По его словам, часть из них являются дезинформацией, что может привести к неприятным последствиям.

Мы внимательно следим за развитием событий. Там наблюдается военная мобильность, которая имеет некоторые последствия. Есть некоторые новости об этом в прессе, их нужно оценивать очень осторожно. Потому что речь идёт о какой-то дезинформации, лживых новостях. Из-за этого необходимо предотвратить появление ряда нежелательных ситуаций, — заявил он.

Акар также прокомментировал ситуацию вокруг Конвенции Монтрё о режиме проливов. По его словам, положения конвенции выгодны для всех сторон и турецкая сторона искренне желает, чтобы страны на побережье Чёрного моря «жили в безопасности и комфорте».

Ранее депутат Госдумы РФ от ЕР Виктор Водолацкий заявил, что в ближайшие 48 часов может начаться «уничтожение» жителей Донбасса. По его информации, украинские войска могут начать полномасштабное наступление в ночь на 21 февраля на подходах к Донецку и Луганску.

Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков также ранее сообщил, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в самопровозглашённую Донецкую народную республику. Он призвал всех военнообязанных граждан прибыть в военкоматы и встать на защиту республики.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.