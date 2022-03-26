В Минобороны Турции рассказали о ситуации с минами в Чёрном море

На данный момент чрезвычайной ситуации в Чёрном море не наблюдается. об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передаёт РИА Новости. Он добавил, что в море сейчас дежурят минно-поисковые суда. Ранее Анкара сообщила об уничтожении в прибрежных турецких водах предмета и подтвердила, что это была мина.

В Чёрном море нет чрезвычайной ситуации. Наши суда для поиска мин дежурят, — сказал Акар.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что гражданское коммерческое судно обнаружило у входа в Босфор предмет, похожий на мину. Позднее Минобороны Турции подтвердило, что подозрительный объект является миной старого образца, и объявило о том, что она обезврежена. В связи с произошедшим Анкара провела переговоры с Москвой и Киевом.

В Минобороны России отметили, что по меньшей мере десять украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Чёрного моря. Это создаёт реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов.