В Минобороны сообщили об уничтожении пункта управления дронами ВСУ Минобороны РФ: ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Новодонецкого

Фото: МО РФ

ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его информации, российские военные также ликвидировали буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Новоивановки.

Огнем реактивной артиллерии уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого и буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Новоивановки, — сказал Чехов.

Кроме того, Чехов отметил, что российская артиллерия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы противника западнее Золотой Нивы, минометный расчет ВСУ северо-западнее Новодонецкого и гранатометный расчет севернее Урожайного. Также ВС РФ сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Никольского в ДНР.

Ранее стало известно, что под Купянском пятеро бойцов ВС России взяли штурмом позиции ВСУ и взяли в плен шестерых украинских военнослужащих. В Сети появились кадры этой операции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили бронетехнику противника на Купянском направлении в ходе наступления. Армия применяла средства аэроразведки для выявления украинских позиций. В результате атаки также были уничтожены несколько гаубиц Д-30 и самоходная артиллерийская установка украинцев «Гвоздика».