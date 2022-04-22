В Минобороны сообщили, что обстановка в Мариуполе нормализовалась

Мирные жители Мариуполя могут свободно ходить по городу, «не прячась от обстрелов» националистов Украины, сообщили в Минобороны России. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что в данный момент на территорию освобождённого города доставляют продовольствие, воду и предметы первой необходимости. Также российская сторона вывозит обломки уничтоженной украинской военной техники.
В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз поражённой украинской военной техники, — сказано в сообщении.
В Министерстве добавили, что оставшиеся бойцы украинских нацбатальонов, наряду с американскими наёмниками остаются в блокаде на территории завода «Азовсталь».
Ранее начальник медицинской службы 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимир Лабузов заявил, что отряд украинских морпехов сдался в плен из-за исчезновения командирского состава в Мариуполе. Уточняется, что у морпехов пропали начальник штаба, командир бригады и заместитель комбрига. После этого бойцы решили сдаться.