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В Минобороны России заявили о подготовке СБУ провокации в Одесской области

11:12, 19 апреля 2022
В Минобороны России заявили о подготовке СБУ провокации в Одесской области Одесса, Украина Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press
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В Минобороны России заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в Одесской области с целью обвинить РФ в военных преступлениях. Фото и видео с места инцидента будут раскручиваться украинскими и западными информагентствами, передаёт РИА Новости.

По имеющейся достоверной информации, Служба безопасности Украины готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области, — цитирует агентство начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

По его словам, в ближайшее время украинское ведомство планирует направить в область своих сотрудников, переодетых в российскую военную форму, и устроить демонстративный расстрел местных жителей. Видеоматериалы и фото о «бесчинствах русских», будут переданы для раскручивания данного фейка как украинским, так и западным СМИ.

Генерал отметил, что подготовка этой провокации говорит о бесчеловечном отношении Киева к судьбам граждан. Он также предупредил Запад о том, что российская сторона располагает доказательствами о готовящихся преступлениях украинских властей.

Ранее в МИД России заявили о подготовке Киевом провокаций в населённых пунктах Сумской области, где ранее находились российские военнослужащие. В Минобороны РФ, в свою очередь, отметили, что туда для съёмки постановочных сюжетов пригласили иностранных журналистов.

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