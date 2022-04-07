В Минобороны России рассказали, откуда ВСУ нанесли удар по Краматорску

Удар по вокзалу Краматорска нанесён украинскими войсками из района Доброполья в 45 километрах от места ЧП. Об этом заявили в Минобороны России, передаёт РИА Новости.

По уточнённым данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесён ракетным дивизионом украинских Вооружённых сил из района населённого пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города, — цитирует агентство ведомство.

Отмечается, что целью удара ВСУ был cрыв выезда жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита для оборонных позиций украинcких военных.

Штаб территориальной обороны ДНР ранее заявил, что украинские военнослужащие ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где проходила эвакуация местного населения. В штабе также подчеркнули, что этот ракетный комплекс не состоит на вооружении России, Донецкой и Луганской народных республик, а активно используется Вооружёнными силами Украины.

По словам главы Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, при этом ударе погибли около 30 человек. Он отметил, что запуск ракеты был провокацией со стороны ВС Украины.