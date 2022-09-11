В Минобороны России назвали потери ВСУ под Николаевом и Харьковом МО РФ: ВСУ потеряли под Николаевом и Харьковом с 6 по 10 сентября более четырех тысяч военных

С 6 по 10 сентября потери ВСУ на Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше 4 тысяч убитыми и более 8 тысяч ранеными, заявило Минобороны России. Отмечается, что на этих двух направлениях высокоточными ракетными ударами России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева.

В общей сложности только на данных двух направлениях с 6-го по 10-е сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными, - говорится в сообщении.

Ранее замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ на Херсонском направлении несут глобальные потери. По его словам, Херсон находится в полной безопасности.