В Минобороны РФ заявили, что не наносили ракетных ударов по Киеву

Российские вооруженные силы не наносили ракетных ударов по Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ. По его словам, ночью украинские силы ПВО ошибочно сбили собственный истребитель, обломки которого упали на жилой дом. Ранее о попадании обломков ракеты в здание сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной [войны] наконец-то вспомнил В. Зеленский, российские вооруженные [силы] не наносили, — заявил источник.

Он объяснил появление в небе над Киевом 25 февраля яркого факела и последующее падение на жилой дом обломков связано с действиями вооружённых сил Украины. Якобы комплекс ПВО по ошибке атаковал истребитель Су-27 украинских ВВС, обломки которого и повредили здание.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в своём Twitter сообщил о попадании обломков ракеты в жилой многоэтажный дом в Киеве.

По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжёлом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица, 7а, — написал он.

Градоначальник сообщил, что по предварительным данным, три человека получили ранения, один из них в тяжёлом состоянии. После происшествия дом загорелся, есть угроза его обрушения.