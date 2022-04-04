Минобороны РФ: Украина сорвала эвакуацию гражданских из Мариуполя

Беженцы из Мариуполя садятся в автобус, на котором поедут в пункт временного размещения в посёлке Никольское

ВСУ и члены нацбатальонов обстреляли из крупнокалиберного оружия, в том числе из миномётов, маршрут эвакуации мирных жителей Мариуполя, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передаёт ТАСС. По маршруту также должны были эвакуироваться иностранцы.

Он подчеркнул, что гумколонна совместно с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) на протяжении двух суток ожидали прекращения огня и подтверждения киевских властей о начале режима тишины, однако он по-прежнему не обеспечен.

Хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной: участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов, в том числе из миномётов и крупнокалиберного стрелкового оружия, — заявил Мизинцев.

Он добавил, что российской стороной были созданы все условия для обеспечения выхода мирных граждан и иностранцев из Мариуполя в Бердянск, а далее в Республику Крым или Запорожье морским и дорожным транспортом.

Полностью поддержанные РФ гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы, — подытожил он.

Ранее министр национальной обороны страны Хулуси Акар сообщил о скорейших планах Турции эвакуировать своих граждан с Украины морским путём. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой помочь эвакуировать турецких граждан из Мариуполя. Для этого был открыт гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск. Оттуда иностранцы смогут отправиться наземным транспортом в Крым или на территорию Украины. При этом РФ готова обеспечить заход кораблей для эвакуации в порт Бердянска.