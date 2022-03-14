В Минобороны рассказали о гуманитарных коридорах на Украине

Россия предложила 10 гуманитарных коридоров на 14 марта, украинские власти согласились на три и предложили 11 дополнительных маршрутов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее Украина уже отказывалась от гумкоридоров, поскольку российская сторона предлагала маршруты вывоза украинских граждан на территорию РФ и Белоруссии.

Ежедневно, уже одиннадцатый день подряд, с 10 часов утра российской стороной открываются гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. <...> Из 10 предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом опять цинично по отношению к своему собственному народу в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в Российскую Федерацию, — сказал он.

При этом он обвинил военных территориальной oбороны Украины в насильственном удержании 6972 граждан из 22 иностранных гоcударств и уничтожении руcскоязычного населения. По мнению Мизинцева, большая часть удерживаемого в городах Укрaины населения ищет защиту в России, а не на Зaпаде.

В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее заявила, что украинские граждане не поедут в Белоруссию, чтобы после этого лететь на территорию РФ, и призвала «весь цивилизованный мир» повлиять на Россию с целью создания «реальных» коридоров.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что 6 марта было подготовлено несколько сотен автобусов для вывоза мирных граждан из окружённых городов по гумкоридорам, однако они остались невостребованными. По словам переговорщика, гражданское население не выпускают украинские военные, которые не подчиняются приказам своего правительства.