Пять европейских стран призвали Россию к диалогу по Украине

Главы Минобороны Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции призвали Россию к деэскалации и диалогу по ситуации вокруг Украины. Как говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительственной канцелярии Швеции, министры приветствуют диалог по вопросам европейской безопасности на соответствующих форумах, включая ЕС, НАТО, ОБСЕ и ООН.

Министры подтверждают свою поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и её права определять свою собственную внешнюю политику и политику безопасности без вмешательства извне, — подчёркивается в заявлении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном текущую ситуацию на Украине. По его словам, Россия никогда устами своих официальных представителей не угрожала Украине и не собирается нападать на соседнее государство.

При этом Лавров добавил, что не услышал американской позиции по поводу текущей ситуации на российско-украинской границе, и призвал Блинкена использовать влияние на Киев, чтобы Украина начала выполнять Минские соглашения. При этом, по его словам, Блинкен признал, что Россия размещает оружие на собственной территории.