В Минобороны прокомментировали удар украинских вертолётов по Белгороду

Минобороны России подтвердило информацию о нападении двух ударных украинских вертолётов Ми-24 на нефтебазу в Белгороде. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, добавив, что никакого отношения к российским вооруженным силам этот объект не имеет., передает РИА Новости.

1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолёта Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, — заявил он.

По словам представителя Минобороны РФ, никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза под Белгородом не имеет.

Утром 1 апреля в Белгороде на нефтебазе вспыхнул пожар. Огнём оказались охвачены несколько резервуаров с бензином и дизтопливом. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что к этому привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые смогли проникнуть на территорию России. При этом в МИД и Минобороны Украины отказались опровергнуть или подтвердить причастность украинских войск к произошедшему.

Погибших в результате ЧП нет. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. В тушении пожара принимали участие более 300 человек и около 100 единиц техники, включая специализированный поезд и вертолёт.

В дальнейшем появились сообщения со ссылкой на постановление Белгородской областной думы о введении в регионе чрезвычайного положения. На сайте регионального парламента опровергли эту информацию и назвали постановление сфабрикованным. В облдуме пояснили, что постановления принимаются только на заседании, а таковое 1 апреля не проводилось. Документ о введении режима ЧП заксобранием не готовился, и спикер его не подписывала. В сообщении также отмечается, что облдума не имеет полномочий на введение режима ЧП, это делает президент России.