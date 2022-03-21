В Минобороны РФ подтвердили эффективность ракет «Кинжал»

Ракетный комплекс «Кинжал» доказал свою эффективность в уничтожении высокозащищённых объектов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга, передаёт ТАСС. Он отметил, что ракета, уничтожившая подземный арсенал на Украине, построенный ещё во времена СССР, была запущена с дальности более 1000 км, преодолев это расстояние менее чем за 10 минут.

Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищённых специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено​, — рассказал Конашенков.

Отдельно представитель МО подчеркнул, что комплекс может применяться с обычной боевой частью.

Конашенков уточнил, что «Кинжалы» использовались для уничтожения подземных хранилищ средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов ВСУ «Точка-У» в населённом пункте Делятин Ивано-Франковской области. Целями ракет также стали склады горючего в населённом пункте Константиновка Николаевской области.

18 марта российские военные впервые применили комплекс «Кинжал» в реальных условиях боя. С его помощью ВС уничтожили крупный подземный склад с авиационными боеприпасами украинских военных в Ивано-Франковской области.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что первое боевое применение комплексов «Кинжал» показало их высокую эффективность. По его словам, ни на Украине, ни на Западе нет таких систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые были бы способны перехватить эти ракеты.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона ВСУ в Житомирской области. Отмечается, что в результате удара была поражена военная инфраструктура, а также ликвидированы личный состав батальона, несколько иностранных инструкторов и группа наёмников.