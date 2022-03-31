В Минобороны ответили на заявления Зеленского о минировании Чёрного моря

Минобороны опровергло заявления президента Украины Владимира Зеленского про минирование Россией акватории Чёрного моря. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, Военно-морские силы Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Чёрном морях 420 якорных мин.
С учётом незнания Зеленским реальной обстановки за пределами Киева и деятельности своих же подчинённых официально сообщаем. В период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Чёрного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1: в Чёрном море — 370 и в Азовском — 50, — рассказал Конашенков.
В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщили об угрозе дрейфа мин, установленных украинскими военными в Чёрном море, в сторону Босфора. Как отметили в службе, в Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин прописано, что запрещается размещать закреплённые на якорях автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.