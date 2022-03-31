18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В Минобороны ответили на заявления Зеленского о минировании Чёрного моря

Конашенков: ВМС Украины выставили около 420 морских якорных мин
14:31, 31 марта 2022
В Минобороны ответили на заявления Зеленского о минировании Чёрного моря Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Минобороны опровергло заявления президента Украины Владимира Зеленского про минирование Россией акватории Чёрного моря. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, Военно-морские силы Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Чёрном морях 420 якорных мин.

С учётом незнания Зеленским реальной обстановки за пределами Киева и деятельности своих же подчинённых официально сообщаем. В период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Чёрного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1: в Чёрном море — 370 и в Азовском — 50, — рассказал Конашенков.

В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщили об угрозе дрейфа мин, установленных украинскими военными в Чёрном море, в сторону Босфора. Как отметили в службе, в Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин прописано, что запрещается размещать закреплённые на якорях автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео