В Минобороны ответили на заявления Зеленского о минировании Чёрного моря

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия Азербайджана в Карабахе «оборонительным ответом». По его словам, на сегодняшний день важно обеспечить вывод незаконных армянских вооружённых формирований с территории Азербайджана.

Азербайджан полностью соблюдает положения трёхсторонней декларации. Следовательно, нарушения со стороны Баку нет. Поскольку здесь было нападение на Азербайджан, был и оборонительный ответ, — сказал Эрдоган. В Министерстве обороны России 26...