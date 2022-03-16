В Минобороны Нидерландов оценили идею отправки миротворцев НАТО на Украину

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен высказалась о возможной отправке миротворцев НАТО на Украину. По её словам, говорить о такой инициативе ещё рано, так как в стране всё ещё идут боевые действия, пишет РИА Новости.

Очень сложно видеть там миротворческую миссию, — считает глава оборонного ведомства.

Она отметила, что для обсуждений подобных предложений нужно дождаться, пока в государстве закончатся боевые действия, поскольку во время обстрелов работа миротворцев будет попросту невозможна. Таким образом она прокомментировала инициативу вице-премьера Польши Ярослава Качиньского.

Ранее Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».