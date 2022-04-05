В Минобороны Латвии назвали условия закрытия границы с Россией

Решение о полном закрытии границы с Россией в связи с событиями на Украине будет действительно эффективным, если оно будет принято совместно всеми странами Балтии. Как заявил газете Diena министр обороны Латвии Артис Пабрикс, для одной конкретной страны такое решение будет неэффективным.

Не вижу возможности, чтобы какая-то из стран Балтии могла бы поступить так в одиночку. Для всех вместе это определённо вопрос для рассмотрения, — сказал он.

Ранее стало известно, что Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией. Как сообщил глава МИД страны Эдгарс Ринкевич, данное решение было принято на фоне ситуации в украинском городе Буче. Сообщалось, что о конкретных решениях на этот счёт будет сообщено по завершении внутренних процедур.

До этого стало сообщалось, что литовское правительство намерено понизить уровень дипломатического представительства с Россией и сократить состав дипломатов, отозвав своего посла и в свою очередь предложив российскому послу покинуть Литву. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде. Об этих решениях Литва уведомила своих партнёров по Евросоюзу и НАТО и призвала их поступить аналогичным образом.