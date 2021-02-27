В Минобороны Китая рассказали о военных отношениях с РФ

https://static.news.ru/photo/394bbab8-7a5a-11eb-aaa0-96000091f725_660.jpg Фото: Cheng Min/Global Look Press

Отношения Москвы и Пекина в военной сфере носят особый характер и в корне отличаются от принятых в мире союзнических отношений. Они основаны на взаимном уважении, справедливости, беспристрастности и взаимной выгоде.

Об этом говорится в комментарии, подготовленном пресс-службой военного ведомства КНР, сообщает РИА Новости.

Стороны придерживаются принципов несоюзничества, неконфронтации, ненаправленности против третьих стран. Эти отношения в корне отличаются от военных сообщнических отношений, существующих между некоторыми странами, — пояснила пресс-служба китайского Минобороны.

Высокий уровень отношений Москвы и Пекина в военной сфере назван главным показателем особенности двусторонних отношений и важной опорой стратегического сотрудничества.

В Минобороны Китая также выразили готовность в новую эпоху углубить российско-китайские военные отношения. Это позволит достичь позитивной энергии для защиты общих интересов, а также международного мира и стабильности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главным глобальным противником Соединённых Штатов Америки является Китай, считает кандидат на пост руководителя ЦРУ Уильям Бёрнс. По его словам, Белый дом сталкивается со знакомыми «угрозами» — от террористов и распространения ядерного оружия до «агрессивной России», провокаций Северной Кореи и «враждебного Ирана».