В Минобороны Греции ответили на угрозы войной от Турции Глава Минобороны Греции Панайотопулос: угрозы Турции войной противоречат союзу по НАТО

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Угрозы войной со стороны Турции в большей степени свидетельствуют о провокационом ревизионизме, чем о поведении союзника по НАТО. Таким образом министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос по просьбе журналистов прокомментировал «новую словесную атаку» со стороны главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Слова греческого представителя приводит РИА Новости.

Глава МИД Турции 29 декабря выступил с прямыми угрозами в адрес Греции и предостерег Афины от расширения своих территориальных вод в Эгейском море. Он отметил, что греческая пресса сообщает о грядущем расширении до 12 миль вокруг Крита, но Турция подобного не допустит. Чавушоглу, имея в виду casus belli со стороны Анкары, заявил, что решение парламента Турции от 1995 года по данному вопросу остается в силе. Ранее объявлялось, что это послужит поводом для объявления войны.

Это заявление о casus belli, которое относится к возможности Греции осуществлять законное право, больше свидетельствует о провокационном ревизионизме, чем о поведении союзника в рамках Североатлантического альянса. Поэтому это должно заботить многих, — сказал Панайотопулос.

Он также подчеркнул, что Греция никому не угрожает, но ей также не нравится, когда угрожают ей. При этом правительство государства работает, исходя из национальных интересов и руководствуясь международным правом.

По мнению Турции, в случае расширения Грецией своих территориальных вод с 6 до 12 миль, она по сути закроет турецкие воды и перекроет для страны возможность достичь международных вод.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в НАТО должны остановить провокации Афин против Анкары. Он высказался против милитаризации греческих островов в восточной части Эгейского моря. Акар подчеркнул, что греческие власти чинят беззаконие, тогда как Анкара выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы.

5 сентября турецкие СМИ сообщили, что Греция пыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. Журналисты отметили, что Афины усилили агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. С 15 августа было зафиксировано 14 инцидентов подобного рода.