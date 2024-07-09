В Минобороны ФРГ потребовали новые миллиарды евро для Киева Spiegel: Писториус запросил дополнительные €4 млрд для Киева

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Глава Минобороны Германии Борис Писториус потребовал выделить Украине дополнительные €4 млрд военной помощи на текущий год, пишет Der Spiegel. Запрос поступил на фоне приближающегося саммита НАТО.

Министр, по данным журнала, направил его главе немецкого Минфина Кристиану Линднеру. Основанием послужил тот факт, что выделенные ранее €7 млрд якобы были в значительной степени потрачены или связаны контрактами, а на последующие отправки оружия у Берлина во второй половине года осталось лишь около €200 тысяч.

Авторы публикации отмечают, что Писториус уже неофициально извещал Линднера о необходимости увеличения объемов военной помощи для Киева. Речь все так же шла о €4 млрд. Новые поставки Украине министр обороны Германии собирается наполнить боеприпасами и запчастями для техники, в которых нуждаются ВСУ.

Также Берлин может передать еще больше танков Leopard 1A. При этом глава Минфина ФРГ призвал власти к экономии бюджетов. Дополнительные средства для Киева в таких больших объемах, по словам Линднера, будут «неудобны».

Ранее бывший директор американского ЦРУ Роберт Гейтс указал на плачевную для ВСУ ситуацию на фронте из-за продвижения российских войск. ВС РФ, по его словам, ведут активные боевые действия по всей линии соприкосновения. Дополнительно усугубляет проблемы Киева затянувшееся выделение средств со стороны Вашингтона.